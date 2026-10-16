В Серпухове завершено расследование дела 29-летней женщины, которая в апреле 2026 года в посёлке Большевик нанесла ножевые ранения своей новорождённой дочери и выбросила тело возле площадки для сбора бытовых отходов.
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