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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков, Скленичка, Ливо – лучшие игроки недели в КХЛ. Бучельников – лучший новичок

Лучшим вратарем стал Никита Серебряков (СКА), одержавший три победы в трех матчах. По воротам Серебрякова было нанесено 95 бросков (31,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,89%.

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