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Расходы россиян на одежду и обувь во время пандемии выросли втрое

В течение пандемийного 2020 года население России экономило почти на всем потреблении, включая еду, однако расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5–3 раза, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные обследования Росстатом расходов домохозяйств в первом квартале 2021 года, которые содержат информацию о динамике и структуре ресурсов граждан (финансовые и материальные поступления плюс долги и использованные сбережения) и их тратах в разрезе городских и сельских семей, семей с детьми и без них, а также в разрезе десяти процентных доходных групп.

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