Почему снится конец света: психолог раскрыл тайну повторяющихся снов про апокалипсис

Каждому из нас хоть раз снились кошмары. Но что делать, если тревожные сны становятся регулярными? Почему мы видим во сне апокалипсис и смерть, и как избавиться от таких ночных видений? Психолог Станислав Самбурский в статье dosuga.
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