В Пентагоне заявили об отсутствии осведомленности о планах Израиля ударить по Дамаску

Израиль не информировал США о готовящемся ударе по консульству Ирана в Дамаске, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга во вторник, 2 апреля, который транслировал канал C-Span.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии