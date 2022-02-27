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У 1452 жителей Удмуртии выявили коронавирус за последние сутки

У 1452 жителей Удмуртии выявили коронавирус за последние сутки

Из этого количества заболевших 133 человека госпитализировали в ковид-центры. На 27 февраля там лечатся 1349 жителей Удмуртии, 277 находятся в тяжелом состоянии, из них 61 подключены к ИВЛ, 1 072 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

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