Давайте вот прям по пунктам, чтобы было проще понять: А) Абхазия занимает стратегически важное для России положение.
Что за бунты происходят в Абхазии? Они за Россию или против?
Комментарии
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Алексей Васильев
Ситуация похожа на крымскую Качу. Там жены летчиков голосовали против возвращения в Россию, ибо наши там числились в загранке и получали соответственно. То, что без возвращения вся эта загранка назавтра накрылась бы медным тазом, до этих кур не доходило категорически.
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4 час.
Sergiy Che
Там не "наши жёны лётчиков" - там абхазы, которые свою республику отбили от вояк Шеварнадзе без помощи РФ (уж точно без помощи таких диванных "стратегов" как Лёха Васильев... ))
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4 час.
АЖ
Александр Жигилий
Они за Россию, но против того, что бы в Абхазии "инвесторы" (мафия криминала) 8 лет отмывала криминальные деньги! В этом суть конфликта!
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1 час.
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