Что за бунты происходят в Абхазии? Они за Россию или против?

Алексей Васильев Ситуация похожа на крымскую Качу. Там жены летчиков голосовали против возвращения в Россию, ибо наши там числились в загранке и получали соответственно. То, что без возвращения вся эта загранка назавтра накрылась бы медным тазом, до этих кур не доходило категорически.

Sergiy Che Там не "наши жёны лётчиков" - там абхазы, которые свою республику отбили от вояк Шеварнадзе без помощи РФ (уж точно без помощи таких диванных "стратегов" как Лёха Васильев... ))