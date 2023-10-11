Безопасное резиновое покрытие появилось на 12 спортивных площадках Уссурийска

Близится к завершению период проведения строительных работ по благоустройству Уссурийска. В рамках муниципальной программы "Спортивный дворик" на 12 площадках, построенных в прошлом году, уложили резиновое покрытие, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.