ПЛЕЙМЕЙКЕР

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий М
    Газпром даёт пенальти а не судьи... А Газпром чей... Лучше не шутить им и вот ОНИ ДАЮТ... ПЕНАЛЬТИ«Как эти дебилы с...
  • Вася Искандер
    Сколько можно говорить, выходить надо из этой УЕФА , выходить. Эта УЕФА и весь мировой спорт находятся под сапогом у ...«Европа сама буде...
  • Andr
    опять  кружевные., если про ноги раздвинуть , то  к окраинцам  ....Канчельскис: забу...

Бобровский остановил Овечкина, Малкин забил Георгиеву, Ничушкин отправил Тренина в отпуск. Видео Кубка Стэнли

Бобровский остановил Овечкина, Малкин забил Георгиеву, Ничушкин отправил Тренина в отпуск. Видео Кубка Стэнли

«Колорадо» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв с победной шайбой Валерия Ничушкина серию у «Нэшвилла» (5:3, 4-0), а «Флорида» усилиями Сергея Бобровского победила в овертайме «Вашингтон» и сравняла счет в противостоянии (3:2ОТ, 2-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх