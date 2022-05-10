Бобровский остановил Овечкина, Малкин забил Георгиеву, Ничушкин отправил Тренина в отпуск. Видео Кубка Стэнли

«Колорадо» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв с победной шайбой Валерия Ничушкина серию у «Нэшвилла» (5:3, 4-0), а «Флорида» усилиями Сергея Бобровского победила в овертайме «Вашингтон» и сравняла счет в противостоянии (3:2ОТ, 2-2).