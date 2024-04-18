Праздник Федула Ветреника 18 апреля богат на приметы, традиции, обряды и поверья AdministratorВо четверг, 18 апреля 2024 года, в РФ граждане отмечают народно-церковный праздник — День Феодула Ветренника, посвященный памяти чтеца Феодула и преподобной Феодоры Солунской.