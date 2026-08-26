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Регионы России

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Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный формат

Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный формат

Москва внедрила новый цифровой сервис для управления городскими финансами, который автоматизирует процесс подготовки, согласования и сопровождения соглашений о предоставлении городских субсидий и грантов.

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