Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя указал на разницу в обстановке на Украине спустя почти два года СВО и в секторе Газа спустя всего три недели боевых действий.
Небензя призвал Совбез ООН взглянуть на ресторанную жизнь Украины и последствия преступлений Израиля в Палестине
Комментарии
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Н
Нина
Они врут и будут врать, их хозяин отец лжи и доказывать бесполезно. Но пусть с правду. Если б воевали, как Израйль, вопили бы так, что и на Марсе услышали.
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2 д.
Василий Баранов
Врут и будут врать. А поэтому Россия должна быть сильной. Много ракет, много танков, много Дронов, много ПВО. Больше, чем было у СССР! И СОЮЗНИКОВ ТАКДЕ ВООРУЖИТЬ, ЧТОБЫ ХОТЬ РАЗ, КОГДА НИБУДЬ, ЗОТЬ ПАЛЬЦЕМ ПОШЕВЕЛЯТ!!! Вы посмотрите на Северную Корею! Не ТРОГАЮТ!!! ПОЧЕМУ? А ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!! И СРЕДСТВА ДОСТАВКИ. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ И НЕ ТРОГАЮТ!!!!!
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2 д.
фарид сабиров
Западенсранцы давно уже показали свое истинное не скажу (лицо) , потому как это жопа , в отношении Всего Мира. У них понятие только их интересов а на весь остальной Мир они плевать хотели. И нет смысла слушать , прислушиваться , реагировать на их слова и действия. Пустое время провождение и сотрясение пространства бестолковое.
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1 д.
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