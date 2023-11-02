Небензя призвал Совбез ООН взглянуть на ресторанную жизнь Украины и последствия преступлений Израиля в Палестине

Н Нина Они врут и будут врать, их хозяин отец лжи и доказывать бесполезно. Но пусть с правду. Если б воевали, как Израйль, вопили бы так, что и на Марсе услышали.

Василий Баранов Врут и будут врать. А поэтому Россия должна быть сильной. Много ракет, много танков, много Дронов, много ПВО. Больше, чем было у СССР! И СОЮЗНИКОВ ТАКДЕ ВООРУЖИТЬ, ЧТОБЫ ХОТЬ РАЗ, КОГДА НИБУДЬ, ЗОТЬ ПАЛЬЦЕМ ПОШЕВЕЛЯТ!!! Вы посмотрите на Северную Корею! Не ТРОГАЮТ!!! ПОЧЕМУ? А ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ!! И СРЕДСТВА ДОСТАВКИ. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ И НЕ ТРОГАЮТ!!!!!