Акционеры «НОВАТЭКа» получат дивиденды за полугодие в 35,5 рубля на акцию

В ходе ВОСА, которое состоялось 30 сентября, акционеры ПАО «НОВАТЭК» утвердили решение по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, следует из раскрытия информации компании.
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