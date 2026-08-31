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"Ибо нефиг...": военные корабли России сопроводили торговые суда в территориальных водах Британии под гробовое молчание Лондона

"Ибо нефиг...": военные корабли России сопроводили торговые суда в территориальных водах Британии под гробовое молчание Лондона

БлокнотРУ Эсминцу HMS Duncan, фрегату HMS St Albans и сторожевому кораблю британских ВМС пришлось трое суток на расстоянии следить за проходом "теневого флота" РФ.

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Галина Гельдыева

Давно бы так, а то только предупреждения, они положили на наши предупреждения, только сила, другого они не понимают, а мы то затихорились, как будто у нас нет чем ответить, а они обнаглели стали как пираты захватывать наши корабли, даже захотели продавать награбленную нефть, это вообще финиш, как можно не отвечать на откровенное унижение великой страны, хорошо хоть Иран пример подал. Нельзя сейчас жить старыми мерками, где был хоть какой то порядок и соблюдались какие то международные правила, сейчас после замораживания наших материальных активов, грабеж процентов с этих активов и передача враждебной нам стране, пиратский захват судов, нет уже никаких правил.