Star Wars Zero Company: успешный релиз и финансовые трудности создателей

Star Wars Zero Company вышла 27 августа и получила 86 баллов на Metacritic по 41 рецензии, повторив успех Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords 2004 года.
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