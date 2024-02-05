В Дашково-Песочне мужчина приставал к школьнице

По словам юной рязанки, мужчина подошел к ней в Дашково-Песочне. Сообщение о возрасте его намерений не охладило: "Новоселов 55а, где "Пятёрочка", какой-то педофил бродит, возле магазина стояла, он приставал, сказала ему, что в 9 классе, но всё равно предлагал отношения и погулять".