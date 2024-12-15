15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей Журналистская профессия считается одно из самых опасных.
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15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей Журналистская профессия считается одно из самых опасных.
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