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15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей Журналистская профессия считается одно из самых опасных.

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