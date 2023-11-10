Опасные аттракционы, штраф для каскадера и свадьба в 12 лет. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Удмуртии обнаружили опасные детские аттракционы, в Ростове-на-Дону составили протокол в отношении каскадер, а в Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж.