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Опасные аттракционы, штраф для каскадера и свадьба в 12 лет. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Удмуртии обнаружили опасные детские аттракционы, в Ростове-на-Дону составили протокол в отношении каскадер, а в Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома, чтобы выйти замуж.

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