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Путин и То Лам утвердили новый этап сотрудничества: Москва и Ханой укрепляют связи в образовании и транспорте

Путин и То Лам утвердили новый этап сотрудничества: Москва и Ханой укрепляют связи в образовании и транспорте

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом, по итогам которых стороны подписали меморандум о подготовке кадров для транспортной отрасли.

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