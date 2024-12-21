В полиции Новосибирска рассказали о статистике предновогодних краж

Чаще всего мелкие кражи происходят в продуктовых магазинах и супермаркетах, где злоумышленники пытаются незаметно вынести алкоголь и продукты питанияВ первой половине декабря 2024 года в Новосибирске было зарегистрировано 72 случая краж из магазинов.