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В полиции Новосибирска рассказали о статистике предновогодних краж

В полиции Новосибирска рассказали о статистике предновогодних краж

Чаще всего мелкие кражи происходят в продуктовых магазинах и супермаркетах, где злоумышленники пытаются незаметно вынести алкоголь и продукты питанияВ первой половине декабря 2024 года в Новосибирске было зарегистрировано 72 случая краж из магазинов.

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