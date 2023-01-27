Позитив для оптимистов

3 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    ну, так можно же его шлёпнуть...Зеленский может в...
  • Виктория Иванова
    И какой вывод делаем из этой статьи?  Всё хорошо и всё можно? Автор хитровыструганный пропагандист лгбт!"Геев на Руси не ...
  • Владимир Соловьев
    Зачем так подробно о себе рассказывать?! Или уже все секреты, кто надо и кому надо, передали американские "кроты"?!Зачем "Адмирал Го...

Владимир Высоцкий – эпохальная фигура в истории России.

Владимир Высоцкий – эпохальная фигура в истории России.

ФОТО: © VIKTOR CHERNOV/GLOBALLOOKPRESS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО: 3 НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ БАРДА На гастролях с народным любимцем постоянно случались невероятные происшествия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх