Михаил Подоляк объяснил провал контрнаступления неправильными математическими расчетами

В Офисе украинского президента неустанно ищут причины провала контрнаступления. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что в неудачах виноваты плохие математики, которые неправильно просчитали эффект от западных антироссийских санкций.
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