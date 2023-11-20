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Михаил Подоляк объяснил провал контрнаступления неправильными математическими расчетами

Михаил Подоляк объяснил провал контрнаступления неправильными математическими расчетами

В Офисе украинского президента неустанно ищут причины провала контрнаступления. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что в неудачах виноваты плохие математики, которые неправильно просчитали эффект от западных антироссийских санкций.

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