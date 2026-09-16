Баканов назвал задачи "Теледроида" на МКС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Антропофорный робот эксперимента "Теледроид", который будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) этой осенью, будет выполнять опасные и рискованные операции.
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