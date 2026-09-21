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Metro новости

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Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 21 и 22 сентября 2026

Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 21 и 22 сентября 2026

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Василеостровском районе с 21 сентября по 15 октября будет затруднено движение транспорта по улице Нахимова от Наличной улицы до Малого проспекта В.

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