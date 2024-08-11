Глава постпредства Российской Федерации в Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов высказался об имевшей место в вечерний период атаке Вооружённых сил Украины, целью которой оказалась охладительная башня Запорожской АЭС.
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