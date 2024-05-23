Ямало-Ненецкий автономный округ расширит систему видеонаблюдения для повышения безопасности на транспорте и населения

Продолжается работа по расширению системы видеонаблюдения в Ямало-Ненецком автономном округе. Более 80 новых камер будут установлены на транспортных узлах, включая железнодорожные вокзалы, аэропорты и зимние дороги.
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