7 актрис, которые скрывали романы с мужчинами старше себя: разница — до 40 лет

Разница в двадцать или сорок лет сама по себе давно никого не должна шокировать. Но в реальной жизни цифры перестают быть просто цифрами, когда к ним добавляются известная фамилия, чужая семья, театральные коридоры, съемочная площадка и слишком много любопытных глаз вокруг.