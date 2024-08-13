Маск заявил о готовности провести интервью с Камалой Харрис

Американский предприниматель Илон Маск после интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил о готовности провести аналогичную беседу с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
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