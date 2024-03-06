Бойцы 110-й бригады ведут охоту на боевиков ВСУ у Невельского (ВИДЕО)

Бойцы 110-й бригады закидали ВОГами украинских боевиков в районе Невельского (ДНР). Используя дроны с тепловизионными камерами, операторы БПЛА 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удары по противнику в любое время суток и при любой погоде.