Бойцы 110-й бригады ведут охоту на боевиков ВСУ у Невельского (ВИДЕО)

Бойцы 110-й бригады закидали ВОГами украинских боевиков в районе Невельского (ДНР). Используя дроны с тепловизионными камерами, операторы БПЛА 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса наносят удары по противнику в любое время суток и при любой погоде.
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