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Царьград

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Фридрих Мерц выразил обеспокоенность нехваткой женщин в бундестаге

Фридрих Мерц выразил обеспокоенность нехваткой женщин в бундестаге

Канцлер Фридрих Мерц озвучил проблему нехватки женщин в фракциях ХДС/ХСС в бундестаге. Выступая в Берлине, он подчеркнул важность гендерного баланса и активную роль министра труда Бербель Бас, несмотря на малое число женщин в парламенте.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Некуда воткнуться? Верни Анну с леной.
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