Фридрих Мерц выразил обеспокоенность нехваткой женщин в бундестаге

Канцлер Фридрих Мерц озвучил проблему нехватки женщин в фракциях ХДС/ХСС в бундестаге. Выступая в Берлине, он подчеркнул важность гендерного баланса и активную роль министра труда Бербель Бас, несмотря на малое число женщин в парламенте.