А вдвоём-то выступать веселей: фрау Бербок и Владимир Путин

Тысяча и одно мнение Ну имейте совесть, народ! Ну хватит издеваться над девушкой! Давайте хоть паузы между конфузами будем делать побольше - чтобы наша красавица успевала в себя придти.
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