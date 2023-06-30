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А вдвоём-то выступать веселей: фрау Бербок и Владимир Путин

А вдвоём-то выступать веселей: фрау Бербок и Владимир Путин

Тысяча и одно мнение Ну имейте совесть, народ! Ну хватит издеваться над девушкой! Давайте хоть паузы между конфузами будем делать побольше - чтобы наша красавица успевала в себя придти.

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