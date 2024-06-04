❗В Феодосии в ближайшее время военные проведут учебные стрельбы Тренировки военнослужащих продлятся час — с 11:00 до 12:00.
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❗В Феодосии в ближайшее время военные проведут учебные стрельбы Тренировки военнослужащих продлятся час — с 11:00 до 12:00.