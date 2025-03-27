Поздравляем уважаемую Валентину Анатольевну Минаеву с юбилеем! С юбилеем принимайте Наши нынче поздравленья! Воспитатель наш, желаем Мира, счастья, вдохновенья.
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Поздравляем уважаемую Валентину Анатольевну Минаеву с юбилеем! С юбилеем принимайте Наши нынче поздравленья! Воспитатель наш, желаем Мира, счастья, вдохновенья.