Назначенная председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок будет заниматься самопиаром и продвижением своей повестки.
Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН
Комментарии
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михаил ошкин
А от критики Захаровой разве что-нибудь зависит, как и от нашего мнения?
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1 д.
Владимир Морж
Нужно ожидать, что Анналена станет сначала папой Римским, а потом её канонизируют католики как взятую живьём на небеса.
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1 д.
Svetlana Kuzmina
Заметьте, эта Анна-Лёна-Бум-Бум с лёгкостью занимает государственные посты, значит за её спиной кто-то стоит очень могущественный. Так сказать, "девочка" блатная. Узнать бы, кто же её покровитель.
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1 д.
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