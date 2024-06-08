Мировой океан оказался под тройным ударом: что ему грозит, помимо нагревания

В районе океана Кларион-Клиппертон, расположенном между Мексикой и Гавайями, исследователи обнаружили редкую форму жизни, до сих пор неизведанную человечеством: существ, адаптированных к обитанию в полной темноте абиссопелагии.
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