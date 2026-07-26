XDC удерживается у многолетней зоны спроса, пока экосистема делает ставку на искусственный интеллект

Токен XDC торгуется вблизи $0,028, оставаясь внутри важной многолетней зоны спроса $0,0228–0,0292. После падения с максимума 2025 года на уровне $0,1567 актив оказался в области, которая в прошлых рыночных циклах нередко становилась отправной точкой для накопления и последующего роста.