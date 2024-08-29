Алаудинов заявил об уничтожении танка ВСУ на курском направлении

Российские артиллеристы уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
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