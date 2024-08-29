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Алаудинов заявил об уничтожении танка ВСУ на курском направлении

Алаудинов заявил об уничтожении танка ВСУ на курском направлении

Российские артиллеристы уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

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