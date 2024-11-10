В Курской области армия России отразила 11 контратак ВСУ: уничтожено почти 300 боевиков

Москва, Ноябрь 10 (Новый День, Светлана Антонова) –В Курской области российские войска отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорвали попытки продвижения ВСУ в сторону Зеленого Шляха и Новоивановки.