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В Курской области армия России отразила 11 контратак ВСУ: уничтожено почти 300 боевиков

В Курской области армия России отразила 11 контратак ВСУ: уничтожено почти 300 боевиков

Москва, Ноябрь 10 (Новый День, Светлана Антонова) –В Курской области российские войска отразили 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорвали попытки продвижения ВСУ в сторону Зеленого Шляха и Новоивановки.

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