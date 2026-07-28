Путин поздравил 104-ю бригаду управления с присвоением звания «гвардейская»

Владимир Путин, глава российского государства, направил поздравления 104-й Клужской бригаде управления, имеющей в своей коллекции ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского, в связи с присвоением ей почётного звания «гвардейская».
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