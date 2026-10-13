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«Активные граждане» выберут темы бесплатных лекций на электросудах

«Активные граждане» выберут темы бесплатных лекций на электросудах

Каким темам посвятить новые познавательные рейсы по Москве-реке, решат жители столицы. В проекте «Активный гражданин» открыли голосование о развитии просветительской программы на регулярном речном транспорте.

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