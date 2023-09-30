В России в 10 раз вырос штраф за неявку в военкомат

В России в 10 раз вырос размер максимального штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Принятый закон вступил в силу с 1 октября и был опубликован на официальном интернет-ресурсе правовой информации.
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