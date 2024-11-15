С начала года в водоемах Татарстана утонули более 70 человек

С начала года в водоемах Республики Татарстан утонули 71 человек, при этом спасено 30 человек. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о безопасности на водных объектах в период межсезонья и ледостава сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.