В центре Петербурга мигранты набросились на соотечественников

Уже возбуждено уголовное дело В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о нападении в квартире дома номер 50 на набережной реки Фонтанки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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