Италия предложит ЕС открыть центры для нелегалов в Армении и Африке

Италия на заседании Совета ЕС, запланированном на 4 августа, представит предложение о создании центров временного содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза на территории ряда стран, включая Армению.
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