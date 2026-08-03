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Царьград

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Италия предложит ЕС открыть центры для нелегалов в Армении и Африке

Италия предложит ЕС открыть центры для нелегалов в Армении и Африке

Италия на заседании Совета ЕС, запланированном на 4 августа, представит предложение о создании центров временного содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза на территории ряда стран, включая Армению.

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