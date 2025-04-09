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Царьград

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Ушёл из жизни композитор и дирижёр Витаутас Юозапайтис: названа дата его кремации

Ушёл из жизни композитор и дирижёр Витаутас Юозапайтис: названа дата его кремации

Артисту было 88 лет.Известный советский композитор и дирижёр Витаутас Юозапайтис умер в возрасте 88 лет.

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