Виктория Фуртунэ: «Конституционный суд стал соучастником узурпации власти»

Председатель политической партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила на круглом столе «Конституционное правосудие – основа верховенства права в Республике Молдова», что роль Конституционного суда серьезно скомпрометирована, а институт «утратил свою сущность как гаранта верховенства права».