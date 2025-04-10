Виктория Фуртунэ: «Конституционный суд стал соучастником узурпации власти»

Председатель политической партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ заявила на круглом столе «Конституционное правосудие – основа верховенства права в Республике Молдова», что роль Конституционного суда серьезно скомпрометирована, а институт «утратил свою сущность как гаранта верховенства права».
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