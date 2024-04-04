В Усолье-Сибирском летом откроют после ремонта детский стационар

1 июня в Усолье-Сибирском откроют после капитального ремонта детский стационар городской больницы. 4 апреля на месте побывал с проверкой исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии