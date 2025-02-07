🔎 В Крыму после ЧС с мазутом обследуют 525 километров берега В МЧС рассказали, что за всё время очищено 213,5 километра берега, всего собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта.
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🔎 В Крыму после ЧС с мазутом обследуют 525 километров берега В МЧС рассказали, что за всё время очищено 213,5 километра берега, всего собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта.