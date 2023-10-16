25 богатейших людей дореволюционной России

До каких высот богатства и положения добирались наши предки? Чьи имена золотыми буквами вписаны в историю развития русского капитализма? Каких правил придерживались русские бизнесмены и в каких областях сделали свои деньги? Публикую замечательную подборку, дающую ответы на все эти вопросы.
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