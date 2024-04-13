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В Приморье за месяц подорожали социально значимые продукты

В Приморье за месяц подорожали социально значимые продукты

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю провел исследование и выяснил, что в марте в регионе подорожали социально значимые продовольственные товары, в том числе сахар, соль и свежая зелень, сообщает PRIMPRESS.

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